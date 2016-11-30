Горбулін дістав від Порошенка орден Ярослава Мудрого

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Володимир Горбулін

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави

Директор Національного інституту стратегічних досліджень та академік Національної академії наук Володимир Горбулін нагороджений орденом Ярослава Мудрого II ступеня. Відповідний указ президента Петра Порошенка оприлюднений на сайті глави держави.

Відповідно до цього ж указу - №135 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки» – президент нагородив орденом Ярослава Мудрого V ступеня народного депутата, першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Олександра Співаковського.

Ще шестеро людей отримали ордени Ярослава Мудрого різних ступенів.

Крім того, 11 людей були нагороджені орденом «За заслуги» різних ступенів, ще двоє - орденом княгині Ольги III ступеня.

Як повідомляв «Главком», Володимир Горбулін вважає, що Росія не піде на анексію окремих районів Донецької та Луганської областей.