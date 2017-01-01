Генпрокуратура отримала доступ до статутів московської церкви в Україні

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Прокурори мають намір вивчити діяльність УПЦ МП, починаючи з 1993 року

Генеральна прокуратура України отримала тимчасовий доступ до статутів Української Православної Церкви Московського патріархату, якими вона керувалась протягом 1993 року, 2005 року, та керується до сьогодні.

Про це стало відомо «Главкому» з ухвали Печерського райсуду Києва від 1 березня.

Слідство з’ясувало, що Київська Метрополія Української Православної Церкви, має свій статут, який змінювався з 1993 року. Через те у ГПУ виникла необхідність в отриманні можливості використання як доказів відомостей, які містяться в статутах у рамках кримінального провадження, де фігурують колишні високопосадовці країни.

Нагадаємо, що з 21 травня 2014 року Генпрокуратура здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 1 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) КК України.

У коло підозрюваних потрапили колишні високопосадовці (В. Янукович, В. Захарченко, В. Новинський і В. Коряк), а також інші працівники правоохоронних органів Києва, які намагалися незаконно позбавити волі особистого помічника, нині покійного, Предстоятеля Української православної церкви Митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана), а саме, архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (О. Драбинка).

У грудні 2016 року Верховна Рада дала Генеральній прокуратурі згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата, члена фракції Опозиційного блоку Вадима Новинського. Відповідне рішення підтримало 228 народних депутатів.

У лютому 2017 року Печерський райсуд дозволив ГПУ доступ до інформації з мобільних телефонів нардепа Вадима Новинського.

Сам Новинський своєї провини не визнає і вважає справу політичною.