Суд дозволив вилучити у Авакова документи про розгін Євромайдану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фігурантами справи є колишні секретар РНБО, його заступник, голова КМДА і начальник поліції Києва

Генеральна прокуратура України одержала тимчасовий доступ до всіх оригіналів документів, на яких ґрунтувався висновок службового розслідування Нацполіції щодо правомірності дій працівників міліції 30 листопада 2013 року. Нагадаємо, у цей день провоохоронці розігнали учасників акції протесту на Майдані Незалежності в Києві, яка отримала назву Євромайдану. Сам висновок був затверджений 30 січня 2014 року.

Таку ухвалу виніс Печерський районний суд Києва 15 лютого.

Досудове розслідування з’ясувало, що тодішній Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, бажаючи припинити масові акції протесту громадян, організував незаконний розгін учасників акції протесту, які перебували на Майдані Незалежності у Києві. Для реалізації злочину високопосадовець залучив свого заступника Володимира Сівковича, голову Київської міської державної адміністрації Олександра Попова та начальника ГУМВС України у Києві Валерія Коряка.

Комісія Міністерства внутрішніх справ України за результатами службового розслідування дала оцінку діям працівників міліції, котрі 30 листопада 2013 року здійснили силовий розгін мітингувальнів. Був складений відповідний висновок від 30 січня 2014 року, який затвердив новий Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

При цьому слідчий ГПУ вказав, що ще 28 грудня 2016 року надіслав запит до МВС про надання оригіналів матеріалів (пояснення, запити, тощо), на яких ґрунтувався висновок службового розслідування, який Генпрокуратура витребовує через суд.

Нагадаємо, що Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України 30 листопада 2013 року відкрив кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 365, ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 342, ч.ч. 1, 4 ст. 296, ч. 1 ст. 171 КК України, - перешкоджання проведенню зборів та мітингів у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності в Києві, а також за фактами незаконної протидії акціям протесту.

Крім цього, раніше повідомлялося, що Печерський райсуд Києва 25 січня цього року відмовив у дозволі Генеральній прокуратурі почати заочне розслідування проти екс-секретаря РНБО, екс-глави АП Андрія Клюєва.

Згідно з документом, ГПУ підозрює Клюєва у незаконному перешкоджанні проведенню мітингів із застосуванням фізичного насильства, а також в організації перевищення службових повноважень працівниками правоохоронних органів.

"Суддя Печерського райсуду Віталій Писанець вирішив, що Генпрокуратура направила Клюєву повідомлення про підозру на неправильну адресу. Також суддя вважає, що підозрюваний не перебуває в розшуку у цій кримінальній справі", - зазначено у повідомленні.