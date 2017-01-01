ГПУ: Клопотання у справі Клименка відкликано із суду через технічні недоліки

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Олександр Клименко

У Генпрокуратурі обіцяють повторно направити клопотання через декілька днів

У Генеральній прокуратурі України заявили, що клопотання про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка відкликано із суду для усунення технічних недоліків та приєднання ряду документів. За інформацією ГПУ, через декілька днів клопотання знову направлять до суду. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури на сторінці у Facebook.

«Клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Клименка О.В. було відкликано з суду для усунення технічних недоліків та долучення процесуальних документів, що підтверджують перебування Клименка за межами України», - йдеться у повідомленні.

В ГПУ вкотре заявили, що екс-міністр утікач ухиляється від явки до органів слідства та суду.

Як відомо, Клименко інкримінують участь в організованій злочинній організації, вчиненні у її складі особливо тяжкого злочину проти державної власності, злочинів середньої та невеликої тяжкості у сфері господарської та службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в розмірі 3,1 млрд грн, тобто в особливо великих розмірах.

На початку лютого цього року Апеляційний суд Києва заочно заарештував колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.