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    ГПУ: Клопотання у справі Клименка відкликано із суду через технічні недоліки

    • Сьогодні, 21:42
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    Олександр Клименко
    Олександр Клименко

    У Генпрокуратурі обіцяють повторно направити клопотання через декілька днів

    У Генеральній прокуратурі України заявили, що клопотання про дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка відкликано із суду для усунення технічних недоліків та приєднання ряду документів. За інформацією ГПУ, через декілька днів клопотання знову направлять до суду. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури на сторінці у Facebook.

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    «Клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Клименка О.В. було відкликано з суду для усунення технічних недоліків та долучення процесуальних документів, що підтверджують перебування Клименка за межами України», - йдеться у повідомленні.

    В ГПУ вкотре заявили, що екс-міністр утікач ухиляється від явки до органів слідства та суду.

    Як відомо, Клименко інкримінують участь в організованій злочинній організації, вчиненні у її складі особливо тяжкого злочину проти державної власності, злочинів середньої та невеликої тяжкості у сфері господарської та службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в розмірі 3,1 млрд грн, тобто в особливо великих розмірах.

    На початку лютого цього року Апеляційний суд Києва заочно заарештував колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

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