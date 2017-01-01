ГПУ може відмовити Росії у видачі грузина, якщо підтвердиться його участь в АТО

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Прокуратура проводить перевірку інформації щодо участі грузина в антитерористичній операції

Солом’янський районний суд Києва на 40 діб заарештував громадянина Грузії Гії Церцвадзе, який знаходиться в міжнародному розшуку і був затриманий у неділю, 15 січня, в аеропорту Жуляни.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Чоловік був оголошений у розшук Російською Федерацією за звинуваченням в умисному вбивстві і замаху на вбивство, нібито вчинених у 2003 році на території Сочі.

При цьому, адвокат Церцвадзе Ксенія Проконова заявила, що її підзахисний брав участь у бойових діях на Донбасі на стороні українських добровольчих сил, а звинувачення сфабриковані і носять політичний характер.

Прокуратура проводить перевірку інформації щодо участі грузина в антитерористичній операції.

У відомстві зазначили, що існує усталена практика невидачі іншій країні громадян, якщо це може загрожувати їх життю та здоров’ю.

«У разі підтвердження інформації про участь останнього у бойових діях на сході України у складі добровольчих сил, країни-агресора буде відмовлено у видачі цієї особи», – йдеться в повідомленні.