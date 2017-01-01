Луценко виходить на слід Арбузова? Прокуратура отримала доступ до телефонів брата екс-глави НБУ

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Сергій Арбузов

Прокуратура отримала доступ до телефонних дзвінків та смс-повідомлень родича колишнього високопосадовця часів Януковича

Генеральна прокуратура України отримала тимчасовий доступ до двох телефонних номерів мобільних операторів «Лайфселл» і «Київстар», якими користується брат колишнього голови Національного банку України і першого віце-прем’єра Сергія Арбузова.

Про це стало відомо «Главкому» з ухвал Печерського райсуду Києва, датованих 13 березням.

Слідчі витребовують інформацію в мобільних операторів про контакти родича з колишнім VIP-чиновником, починаючи з 1 січня 2011 року і закінчуючи 13 березням 2017 року. На їх думку, це допоможе з’ясувати теперішнє місцезнаходження підозрюваного Арбузова.

За даними відкритих джерел, cтарший брат (по матері) Арбузова Вадим Багола працював заступником голови правління ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку».

У липні 2016 року Апеляційний суд Києва заарештував його квартиру, два житлових будинки, дві земельні ділянки та три нежитлових приміщення.

Генпрокуратура тоді зазначила, що майно родичів Арбузова може бути конфісковано у разі визнання судом його провини.

Як повідомляв «Главком», Сергій Арбузов підозрюється в розтраті 220 млн гривень на посаді голови НБУ при створенні телеканалу "Банківське телебачення" (БТБ).

З травня 2014 року Арбузов оголошений у розшук.

15 лютого 2016 року Печерський райсуд надав дозвіл на здійснення в порядку Глави 24-1 КПК України стосовно підозрюваного екс-першого віце-прем’єра спеціального (заочного) досудового розслідування.