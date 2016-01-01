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    ГПУ направила до суду справу стосовно 17 екс-«даішників», обвинувачених у репресіях проти Автомайдану

    • Вчора, 20:17
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    Розслідування інших фактів репресій проти учасників протестів триває

    Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України сьогодні був направлений в Шевченківський районний суд столиці обвинувальний акт за обвинуваченням 17 колишніх інспекторів ДАІ. Про це повідомили в прес-службі ГПУ.

    Зазначається, що екс-правоохоронців інкримінується складання завідомо неправдивих документів - рапортів щодо учасників «Автомайдану» за участь в акції 29 грудня 2013 року за нібито вчинення ними адміністративних правопорушень за ч. 1 ст. 366, ст. 340 Кримінального кодексу України, а також стосовно двох осіб командного складу - екс-заступника командира полку ДПС ДАІ ГУ МВС України в Києві та заступника начальника управління ДАІ ГУ МВС України в Києві, яким інкримінується організація зазначених кримінальних правопорушень в інтересах вищого керівництва країни.

    «Крім того, за цими фактами повідомлено про підозру трьом колишнім інспекторам ДАІ і колишньому начальнику управління ДАІ ГУ МВС України в Києві Курінному А. В., які оголошені в розшук», - сказано в повідомленні.

    У ГПУ зазначили, що розслідування кримінального провадження за іншими фактами незаконного переслідування правоохоронцями учасників протестних акцій у часи Революції Гідності триває.

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