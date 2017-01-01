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    ГПУ оголосила про підозру заступнику начальника управління ДФС Київщини

    • Сьогодні, 15:07
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    Державна фіскальна служба
    Державна фіскальна служба

    Чиновник спричинив ненадходження до Держбюджету коштів на суму понад 12 млн грн

    Генеральна прокуратура України повідомила про підозру заступнику начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

    Слідством установлено, що заступнику начальника ГУ ДФС у Київській області шляхом зловживання владою та службовим становищем, діючи на користь ряду юридичних осіб, підписав рішення про скасування податкових повідомлень-рішень, внаслідок чого незаконно звільнив суб’єктів господарської діяльності від сплати обов’язкових платежів, чим спричинив наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України коштів на суму понад 12 млн грн, йдеться в повідомленні ГПУ.

    Наразі органом досудового розслідування заступнику начальника ГУ ДФС у Київській області повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. 
    Довідково: за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, визначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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