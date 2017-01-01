ГПУ оголосила про підозру заступнику начальника управління ДФС Київщини

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Державна фіскальна служба

Чиновник спричинив ненадходження до Держбюджету коштів на суму понад 12 млн грн

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру заступнику начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

Слідством установлено, що заступнику начальника ГУ ДФС у Київській області шляхом зловживання владою та службовим становищем, діючи на користь ряду юридичних осіб, підписав рішення про скасування податкових повідомлень-рішень, внаслідок чого незаконно звільнив суб’єктів господарської діяльності від сплати обов’язкових платежів, чим спричинив наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України коштів на суму понад 12 млн грн, йдеться в повідомленні ГПУ.

Наразі органом досудового розслідування заступнику начальника ГУ ДФС у Київській області повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Довідково: за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, визначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.