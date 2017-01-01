Генпрокуратура перевірить фінансову діяльність мисливського клубу Януковича



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бронзова скульптура Янукович на полюванні. Автор - Андрій Зигура

Слідство зафіксувало майже 25 млн. грн на рахунках неприбуткової організації

Генпрокуратура перевірить використання службовими особами Громадської організації «Товариство мисливців та рибалок «Кедр» належних їм грошових коштів (вступні та цільові внески учасників) у рамках кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння державним майном (ч.5 ст. 191 КК України) - земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради.

Про це свідчить ухвала Печерського районного суду Києва від 18 січня.

Мова йде про землі лісового фонду площею 30,4 тис. га, які за прем’єрства Віктора Януковича (2007-2008 роки), вилучено з державної власності та передано в приватні руки. На частині цих земель (17,47 га) ТОВ «Дом Лесника» побудувало готельно-ресторанний комплекс, який потім передало в оренду ГО «Товариство мисливців та рибалок «Кедр» для організації полювань Януковича.

Більше того, відповідно до рішення Київської обласної ради, «кедрівцям» передано в постійне користування угіддя Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства площею 30,4 тис. га.

Слідство з’ясувало, що за 2008-2011 роки на рахунки ГО надходили кошти у вигляді членських та цільових внесків у розмірі 360 тис. гривень, 2 млн. 931 тис. 704 гривень та 22 млн. гривень. Частина з цих коштів розміщувалася на депозитних рахунках ПАТ «ВТБ Банк».

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, ГО «Товариство мисливців та рибалок «Кедр» створено 2008 року представниками «Партії регіонів» Юрієм Бойко, Володимиром Демішканом і Сергієм Тулубом. Керівником зазначається Микола Гордійчук, екс-директор Дніпровсько-Тетерівського держлісгоспу.

Дані бізнес пошукового ресурсу «Youcontrol»

У липні 2015 року ГПУ склала повідомлення про підозру Віктору Януковичу та кільком іншим екс-чиновникам за заволодіння мисливським угіддям «Сухолуччя». Їм інкримінують нанесення збитків державі у понад 22 мільйони гривень.

Засновниками ТОВ «Дом лесника» значаться лондонська компанія «Астут Партнерс Лтд» (Astute Partners Ltd) та Ігор Шишка – начальник охорони будинку на вул. Волоській, 11-а у Києві, який є найвідомішим офісом компаній з орбіти «Танталіта» за межами Межигір’я. Шишка також є директором «Дому лесника».