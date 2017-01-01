ГПУ підозрює у махінаціях фірми нардепа Лабазюка, які латали дороги в його окрузі

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Правоохоронці нарахували півмільйона збитків державі

Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури отримав тимчасовий доступ до фінансової документації фірм, які контролюються народним депутатом від групи «Воля народу» Сергієм Лабазюком.

Про це свідчить ухвала Печерського районного суду Києва від 24 січня.

Досудове розслідування виявило, що службові особи Служби автомобільних доріг в Хмельницькій області за результатами проведеного тендера на поточний середній ремонт автомобільної дороги місцевого значення (Кам'янець-Подільський - Сатанів - Війтівці - Білогір'я) Бубнівка через Попівці 21 грудня 2015 року уклали договір з ПП «Аграрна компанія 2004» (Волочиськ, Хмельницька область) загальною вартістю 3,5 млн. гривень.

Далі посадовці Служби автодору, підрядної організації ПП «Аграрна компанія 2004» та іншими підрядними організаціями включили недостовірні відомості до акту приймання виконаних будівельних робіт, внаслідок чого завищено їх реальну вартість на суму 506,9 тис. гривень.

Крім того, ГПУ з’ясувало, що ПП «Аграрна компанія 2004» та ПАТ «Хмельницьке ШБУ-56» фактично контролюється директором ПП «Аграрна компанія 2004» і водночас братом народного депутата Петром Лабазюком і є пов'язаними юридичними особами, оскільки на підприємствах спільний бухгалтер, юрист.

Також податкова звітність подається із однієї IP-адреси та почтової скриньки, між юридичними особами здійснюються взаєморозрахунки за виконання робіт на умовах субпідряду та поставки будівельних матеріалів, що вказує на пов'язаність вказаних суб'єктів господарювання, вважає слідство.

За даними бізнес-пошукового ресурсу Youcontrol, засновниками фірми «Аграрна компанія 2004», зареєстрованої у Волочиську, є ТОВ «Група компаній «Вітагро», якою володіє виходець з Хмельниччини народний депутат Сергій Лабазюк, і ТОВ «Інвестиційна компанія «Вітагро», заведена на Сергія Лабазюка і згадане ТОВ «Група компаній «Вітагро». У Верховній Раді Лабазюк є членом депутатської групи «Воля народу».

Лабазюк обирався до парламенту від 188 виборчого округу (Волочиський і Хмельницький райони та частина міста Хмельницький).

Як повідомляв «Главком», 12 грудня 2016 року правоохоронні органи здійснювали вилучення документації на підприємствах, підконтрольних нардепу Сергію Лабазюку, в рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживань під час замовлення робіт з поточного ремонту автомобільних доріг.

Згодом речник СБУ Олена Гітлянська повідомила, що пан Лабазюк побив працівника СБУ під час спроб провести обшук.

Нагадаємо, народний депутат Лабазюк відомий завдяки низці скандалів. Детальніше читайте тут:

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