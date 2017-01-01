ГПУ підшиває до справи Януковича всі його виступи та інтерв’ю

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Віктор Янукович

Всі відеозаписи виступів Януковича є в матеріалах провадження і можуть використовуватися як певний оціночний доказ

Всі інтерв'ю екс-президента-втікача Віктора Януковича як під час подій на Майдані, так і після них додаються до матеріалів кримінального провадження щодо нього. Про це повідомив начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

«Всі відеозаписи його (Віктора Януковича. – Ред.) виступів як під час цих подій, так і в наступних інтерв’ю різним ЗМІ, прес-конференції долучаються до матеріалів провадження і аналізуються з точки зору їх відповідності обставинам тих подій. На сьогодні вони вже можуть порівнюватися з його свідченнями. Звичайно, вони є в матеріалах провадження і можуть використовуватися як певний оціночний доказ, якщо буде встановлено, що є неправдивість у його свідченнях чи намагання пристосувати свої свідчення до певних подій», – зазначив він в ефірі телеканала «112 Україна».

Горбатюк наголосив, що наразі проводиться комплексне дослідження всієї діяльності як колишнього президента, так і керівників правоохоронних органів щодо впливу на події, які мали місце на Майдані, починаючи з листопада 2013 року і завершуючи лютим 2014 року.

Як повідомлялося, днями Янукович в інтерв’ю німецькому виданню Der Spiegel заявив, що не віддавав наказів щодо розгону протестів взимку 2013 року та звинуватив своє тодішнє оточення в інтригах проти нього.