ГПУ почала розслідування проти першого заступника глави НАБУ Гізо Углави



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гізо Углава

За даними ГПУ, Углава при прийомі на державну службу в НАБУ вніс в офіційні документи завідомо неправдиві відомості про відсутність у нього громадянства Грузії

Генеральна прокуратура розпочала розслідування проти першого заступника директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углави за підозрою в ухилянні від сплати податків і приховуванні громадянства Грузії при прийомі на роботу. Про це йдеться в рішенні суду від 13 травня.

Згідно з ним, Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 24 березня 2017 року за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, їх використання та зловживання службовим становищем посадовими особами правоохоронних органів, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий вказує, що 25 квітня 2015 року наказом директора НАБУ на посаду його першого заступника був призначений Углава.

«Згідно з отриманими даними, у момент призначення на посаду першого заступника директора НАБУ, він не втратив громадянства Грузії, перебував на обліку Служби громадянства та міграції Грузії і фактично мав громадянство зазначеної держави до червня 2016 року», - сказано в судовому рішенні у частині обґрунтування клопотання Генпрокуратури.

Слідчий підкреслює, що закон «Про державну службу» прямо позбавляє права на державну службу осіб, що мають громадянство іншої держави.

«Таким чином, Углава, при прийомі на державну службу в НАБУ, вніс в офіційні документи завідомо неправдиві відомості про відсутність у нього громадянства іншої держави, що надало йому можливість в подальшому зайняти посаду першого заступника директора НАБУ», - вважає слідство.

Також Генпрокуратура зазначає, що посадові особи бюро, які здійснювали перевірку кандидата на службі й інформовані про його належність до громадянства Грузії, навмисне використовували своє службове становище всупереч інтересам служби та завдали істотної шкоди інтересам держави, які охороняються законом.

Окрім того, зазначено, що Генпрокуратура розслідує можливе ухилення від сплати податків Углави.

Зокрема, встановлено, що він у 2016 році реалізував свої корпоративні права к грузинському ТОВ «Транспортир» (LLC Transportir), за що отримав прибуток у розмірі 3 380 705 гривень, але не сплатив до державного бюджету України грошові кошти в сумі 608 526,9 гривень (18%), чим порушив вимоги Податкового кодексу.

Суд задовольнив клопотання Генпрокуратури і надав слідству доступ до речей і документів, які містять таємницю, яка охороняється законом, що знаходяться у власності компетентних органів Грузії, зокрема до документів про втрату Углавой грузинського громадянства, а також до документів, що містять всю інформацію про компанії «Транспортир» (LLC Transportir).

Рішення суду оскарженню не підлягає.

Джерело: Українські новини