ГПУ подала апеляцію на рішення суду відпустити під заставу екс-податківця Луганщини

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Затриманий Олександр Антіпов

Апеляційну скаргу зареєстровано в понеділок

Генпрокуратура подала апеляційну скаргу на рішення Печерського суду Києва, який відмовився заарештувати колишнього начальника Державної податкової служби в Луганській області Олександра Антіпова і відпустив його під заставу в розмірі 15 млн гривень.

Про це «Українським новинам» повідомив представник Генпрокуратури.

За його словами, апеляційну скаргу зареєстровано в понеділок.

Нагадаємо, 24 травня Печерський суд відпустив під заставу в розмірі 15 млн гривень колишнього начальника Державної податкової служби в Луганській області Олександра Антіпова, зобов'язавши його носити електронний браслет строком на два місяці.

У затриманого колишнього губернатора Луганської області, а пізніше начальника обласного управління Податкової адміністрації та начальника ГУ Міндоходів Олександра Антіпова вилучено 3,8 млн дол. готівки.

У середу, 24 травня, під час широкомасштабної спецоперації, проведеної спільно співробітниками Головної військової прокуратури, департаменту захисту економіки Національної поліції і спецпідрозділу КОРД по всій території України, було затримано колишніх керівників регіональних та місцевих органів ДПС України та Міндоходів, яких підозрюють у причетності до організації роботи так званих податкових майданчиків.

Як повідомляв «Главком», МВС і ГПУ відзвітували про «найбільшу антикорупційну операцію»: 454 обшуки у 15 областях, внаслідок якої затримали 25 фігурантів справи.

Згодом стали відомі імена затриманих осіб.