ГПУ повідомила про підозру керівництву тютюнової компанії «Тедіс»

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Досудове розслідування триває

Генеральною прокуратурою України повідомлено про підозру посадовим особам ТОВ «Тедіс Україна» у вчиненні кримінальних правопорушень у сфері економіки. Про це повідомляє пре-служба ГПУ.

«Генеральною прокуратурою України за оперативного супроводження Національної поліції України продовжується досудове розслідування злочинів, вчинених посадовими особами дистриб’ютора тютюнової продукції – ТОВ «Мегаполіс Україна» (з травня 2016 року ТОВ «Тедіс Україна»). За результатами проведених у кримінальному провадженні слідчих та процесуальних дій здобуто достатньо доказів для повідомлення про підозру генеральному директору та члену дирекції – директору дирекції вказаного товариства у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 (ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених в установленому законом порядку, вчиненому особою, яка зобов’язана їх сплачувати, і які призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фіктивному підприємництві, тобто створенні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України», - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим у середу, 26 квітня, слідчими та прокурорами Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ зазначеним посадовим особам ТОВ «Тедіс Україна» повідомлено про підозру у вчиненні названих вище кримінальних правопорушень.

На даний час досудове розслідування триває, вживається комплекс необхідних слідчих та процесуальних дій з метою встановлення всіх фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та притягнення кожної винної особи до кримінальної відповідальності.

Як повідомив сьогодні генпрокурор Юрій Луценко, тютюнова компанія TEDIS Ukraine сплатила найбільший штраф в історії Антимонопольного комітету України.

Читайте про цю справу в матерілі «Главкома» Тютюновий колапс. Чи фінансували українські курці «ДНР»?