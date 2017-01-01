ГПУ проситиме Раду зняти недоторканність з трьох нардепів
- Сьогодні, 16:33
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ГПУ підготувала подання на Геннадія Бобова, Євгена Дейдея та Андрія Лозового
Генеральна прокуратура України підготувала подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова, Євгена Дейдея та Андрія Лозового. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.
«В ході спільної перевірки поданих електронних декларацій ГПУ, САП та НАБУ до Верховної Ради України підготовлені подання на зняття депутатської недоторканності з народних депутатів Геннадія Бобова (ст. 212, 366 прим 1 КК України), Євгена Дейдея (ст. 368 прим 2 КК України) та Андрія Лозового ( ст. 212, 368 прим 2 КК України)», - написав він.
Луценко додав: «Працюємо далі».
Раніше Лозового допитали в НАБУ.
Сам Лозовий повідомляв, що його викликали на допит «як свідка у справі про продаж посади міністра екології менеджеру олігарха Олександра Онищенка Ігорю Шевченку».