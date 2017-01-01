ГПУ: Співробітника НАБУ затримали на хабарі в $150 тис.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання хабарника

На Сумщині співробітник НАБУ разом зі своїм спільником вимагали гроші від власниці торговельної марки та мережі магазинів

Сьогодні співробітники прокуратури Сумської області спільно з СБУ затримали при отриманні хабара на суму 150 тис. доларів співробітника НАБУ та його спільника. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

«На Сумщині співробітник НАБУ разом зі своїм спільником вимагали від власниці торговельної марки та мережі магазинів 300 тисяч доларів США за припинення стосовно неї кримінального переслідування та закриття кримінального провадження», - написала вона.

За даними Сарган, у подальшому на прохання підприємниці в одному з київських ресторанів правоохоронець погодився зменшити вдвічі суму неправомірної вигоди.

На отриманні цієї суми – 150 тисяч доларів – співробітник НАБУ та його спільник були сьогодні затримані працівниками прокуратури Сумщини та СБУ.