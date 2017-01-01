ГПУ відбере почерки Арбузова, щоб перевірити законність створення банківського ТБ

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Сергій Арбузов

Екс-глава НБУ фігурує у провадженні щодо розтрати 220 млн грн

Головне слідче управління Генпрокуратури отримало тимчасовий доступ до оригіналів документів з підписами колишнього голови Національного банку України Сергія Арбузова, в яких містяться не менше 10 оригіналів його підписів, що виконані упродовж березня-квітня 2012 року, які зберігаються у НБУ.

Про це свідчить ухвала Печерського районного суду Києва від 27 січня.

Слідчі хочуть надати оригінали підписів Арбузова експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які здійснюють судову почеркознавчу експертизу.

З матеріалів досудового розслідування випливає, що екс-глава Нацбанку, використовуючи своє службове становище, прийняв незаконне рішення про створення телерадіоорганізації Національного банку - ТОВ «Банківське телебачення» із статутним капіталом 10 млн грн, у якому частка НБУ становить 100%, поза його структурою.

Ці операції, як вказує слідство, проводилися під виглядом нібито законної діяльності, неправомірно застосовуючи положення Закону України «Про Національний банк України» , які на той час не передбачали можливості створення в системі Національного банку телерадіоорганізації, та Національному банку України забороняється бути акціонером або учасником банків та інших підприємств і установ.

В цілому, ГПУ наполягає, що протягом 2011-2013 років службові особи Національного банку України розтратили 220 млн грн.

Як відомо, Сергій Арбузов очолював НБУ з грудня 2010 р. до грудня 2012 р., після чого він став першим віце-прем’єром. У лютому 2014 року втік закордон, і наразі перебуває у розшуку.

ТОВ «Банківське телебачення» понад півроку після створення очолювала Олена Сильнягіна. Вона значиться у засновниках банку «Глобус», бенефіціарним власником якого є Валерій Прохоренко, якого ЗМІ називали «правою рукою» Арбузова в НБУ.

Надалі директором «БТБ» була Світлана Криворучко. З жовтня минулого року керівником «Банківського телебачення» є Андрій Шеремет.