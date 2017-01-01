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    ГПУ відмовилась видавати Росії одного з організаторів маршу за федералізацію Кубані

    • Сьогодні, 17:26
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    Петро Любченков
    Петро Любченков

    Рішення прийнято на підставі Конвенції про статус біженців

    Генеральна прокуратура України відмовила Російській Федерації у видачі проукраїнського активіста Петра Любченкова. Копію відповіді ГПУ росіянин оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

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    «Гарна новина. ГПУ відмовила Російській Федерації у видачі мене в Російську Федерацію. Вчора ходив до прокуратури і отримав повідомлення про це. Дійсно хороша новина. Все це було довго і непросто», – написав Любченко.


    У листі Генпрокуратури вказано, що рішення прийнято на підставі 33 статті Конвенції про статус біженців та п. 5 ч. 1, ч. 2 ст. 589 КПК України.

    Як писав «Главком», магістр психології Петро Любченков, побоюючись переслідування за проукраїнську позицію, переїхав в Одесу навесні 2014 року. За кілька місяців його було внесено до Федерального списку екстремістів і терористів Росфінмоніторингу РФ. До того активіст був одним з організаторів маршу за федералізацію Кубані.

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