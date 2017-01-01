ГПУ відправила до суду 99 справ кримських суддів-зрадників

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Суддя

Після окупації Криму Росією судді почали здійснювати «правосуддя» у так званих судах півострова

Генеральною прокуратурою України до суду направлено 99 обвинувальних актів стосовно суддів АР Крим та м. Севастополь, які підозрюються у державній зраді. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

«Відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України продовжується здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях за підозрою суддів АР Крим та м. Севастополя у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)», - йдеться в повідомленні.

Установлено, що судді всупереч вимогам законодавства України, порушуючи присягу судді, після анексії Російською Федерацією півострова Крим з березня 2014 року почали здійснювати «правосуддя» у так званих судах Республіки Крим та протиправно приймати судові рішення. У листопаді-грудні 2014 року вони, відповідно до указів президента країни-агресора «Про призначення суддів федеральних судів», перейшли на службу до вказаних незаконно створених судів.

Загалом на теперішній час, до суду вже скеровано 99 обвинувальних актів щодо вищевказаних осіб. Судові провадження тривають.