ГПУ викликає для слідчих дій низку кримських колабораціоністів

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Наталія Поклонська

Сергію Аксьонову та Наталії Поклонській можуть вручити нові підозри

Генеральна прокуратура викликає для проведення слідчих дій 27 лютого так званого «голову Ради міністрів» анексованого Криму Сергія Аксьонова і колишнього «прокурора» півострова, депутата Держдуми Росії Наталію Поклонську.

Повістку опубліковано на сайті Генеральної прокуратури.

Повідомляється, що Генпрокуратура викликає Аксьонова та Поклонську на 27 лютого до Києва для вручення нової підозри і проведення слідчих дій.

Також 27 лютого в ГПУ очікують ще ряд посібників росіян. Зокрема псевдо-«міністра внутрішніх справ» Криму Сергія Абісова, колишнього «народного мера» Севастополя Олексія Чалого, екс-«голову Держради» Криму Володимира Константінова та «радника голови Радміну» Рустама Теміргалієва.

Неявка в суд може бути підставою для початку заочного розслідування щодо підозрюваних. Також на них може бути накладено штраф в розмірі до 1 тисячі 600 гривень або застосовано привід.

Як повідомляв «Главком», один із посібників анексії Криму, колишній так званий «народний мер» Севастополя Олексій Чалий заявив, що план виходу Криму зі складу України готувався задовго до так званого референдуму у 2014 році, до держперепороту готувалися у 2004 та 2008 роках.