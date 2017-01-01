Справа «харківських угод»: слідчі вилучать з Адміністрації президента документи з підписами Януковича



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Медведєв і Віктор Янукович після підписання харківських угод

Екс-президента підозрюють у державній зраді

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчої групи та прокурорів Головної військової прокуратури ГПУ про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні Адміністрації президента України.

Про це свідчить ухвала суду від 17 січня.

У матеріалах справи сказано, що Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 364 КК України («Державна зрада» і «Зловживання владою і службовим становищем»).

Слідчі досліджують передумови, підстави та обставини підписання 21 квітня 2010 року та подальшої ратифікації 27 квітня 2010 року угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України (так звані харківські угоди).

З’ясовано, що уряди України та Росії ще 28 травня 1997 року підписали угоду між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту РФ на території України. Відповідно до ч. 3 ст. 25, ця угода укладається на 20 років, відлік яких ведеться з дати початку її тимчасового застосування. Термін дії угоди автоматично продовжуватиметься на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не повідомить письмово іншій стороні про припинення дії угоди не пізніше ніж за один рік до закінчення терміну її дії.

Таким чином, її термін закінчується 28 травня 2017 року і одночасно завершується дія пункту 14 Перехідних положень Конституції України («використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України»).

Слідчий зазначає, що, розуміючи, що термін дії угод від 28 травня 1997 року між урядом України і урядом Російської Федерації щодо перебування Чорноморського флоту РФ на території України закінчується у травні 2017 року і її продовження суперечить Конституції України, 21 квітня 2010 року підписано нову угоду між Україною та Росією, чим протиправно пролонговано перебування ЧФ Росії у Криму з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням на п'ять років, якщо будь-яка сторона не висловить заперечення, та встановлено орендну плату.

В подальшому, 27 квітня 2010 року, Верховна Рада України прийняла Закон України «Про ратифікацію угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України» №2153-VI, яким ратифікувала зазначену угоду.

19 грудня 2016 року призначено судову почеркознавчу експертизу для ідентифікації підписів на вищезазначеній угоді в графах «За Україну» та «За Украину» з метою встановити, чи виконані підписи колишнім президентом України Віктором Януковичем.

Для цього слідчі вилучать в Адміністрації президента України не менше 15 оригіналів документів, на яких містяться підписи колишнього президента України Віктора Януковича, виконані протягом 2010–2014 років.

Раніше Печерський районний суд Києва 27 грудня своєю ухвалою дозволив Головній військовій прокуратурі вилучити у Міністерстві закордонних справ оригінал угоди про продовження на 25 років базування Чорноморського флоту Росії в Криму для проведення експертизи.