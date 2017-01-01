ГПУ витребовує е-декларацію нардепа Супруненка, якого підозрюють в ухилянні від сплати податків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Супруненко

Правоохоронці кажуть, що обранець із 30 млн. грн. доходів, сплатив лише трохи більше 1 млн. грн. податків

Генеральна прокуратура України отримала тимчасовий доступ до електронної декларації позафракційного народного депутата Олександра Супруненка, яка знаходиться у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Про це свідчить ухвала Печерського районного суду Києва від 20 лютого.

У щорічній е-екларації за 2015 рік обранець вказав готівкових коштів на суми 2,6 млн. дол. і 1,3 млн. євро.

Також Супруненко володіє творами мистецтва, а саме колекцією живопису, колекцією годинників та зброї, вартість яких перевищує 100 мінімальних заробітних плат.

У ГПУ стверджують, що воднчоас за 1998-2015 роки виплачений дохід Супуруненка становив 30,5 млн. грн., а утримано податків – 1,2 млн. грн.

Таким чином, силове відомство здійснює розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України («Ухиляння від сплати податків»).

Разом з тим, у «Фейсбуці» народний депутат Олександр Супруненко спростував звинувачення у несплаті податків і заявив про фальсифікування результатів перевірки ДФС.

Нагадаємо, що Олександр Супруненко був депутатом Київської міської ради від «Блоку Леоніда Черновецького» (2006-2007 роки), обирався народним депутатом VI скликання від Партії регіонів. Члентство у«регіонах» припинив 2011 року.

Як повідомляв раніше «Главком», Генпрокуратура перевіряє декларації дев’ятьох нардепів. Читайте про це в матеріалі «У Луценка взялися за е-декларації дев'ятьох нардепів, у яких мільйони з'явилися невідомо звідки (СПИСОК)».

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура вирішила позапланово перевірити електронні декларації 29 народних депутатів.