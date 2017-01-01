ГПУ: Вороненкова допитували у справі щодо злочинів проти Євромайдану

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У центрі Києва 23 березня кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова

Вороненков був викликаний для допиту щодо злочинів, вчинених під час протестних акцій в Україні

Колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, крім розслідування справи щодо екс-президента Віктора Януковича, також допитали у справі про злочини під час Євромайдану. Про це повідомив начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

За його словами, в рамках «справи Євромайдану» Вороненкова допитували один раз.

«Так, дійсно він був викликаний для допиту також і щодо злочинів, вчинених під час протестних акцій, що стосується діяльності в цей період часу злочинної організації, факт якої ми розслідуємо. Слідчі дійсно брали у нього свідчення, які стосуються погляду державного чиновника з тієї сторони, як розвивалися події щодо підтримки РФ колишніх високопоставлених осіб і зокрема розвитку подій уже після Майдану, щодо з'їзду, який не відбувся після 22 лютого в Харкові. Ці свідчення є в наших матеріалах», - розповів Горбатюк.

Нагадаємо, у центрі Києва 23 березня посеред білого дня кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Днями Луценко повідомляв, що двічі на день отримує непогані сигнали про перспективи у справі вбивства Вороненкова.

Дружину вбитого Дениса Вороненкова і другого свідка у справі Януковича, колишнього депутата Держдуми РФ Іллю Пономарьова, буде взято під охорону Служби безпеки України.

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Джерело: 112 Україна