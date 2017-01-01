ГПУ вручила підозру у розкраданні коштів голові ради директорів «Дельта банку»

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Підозру вручено голові ради директорів Дельта банку Поповій та ще трьом особам за розкрадання 1,7 млрд грн коштів банку

Департаментом у сфері економіки ГПУ вручено підозру голові ради директорів «Дельта банку» Олені Поповій та ще трьом особам за розкрадання 1,7 млрд грн коштів банку. Про це Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Департаментом у сфері економіки ГПУ вручено підозру голові ради директорів Дельта банку Поповій та ще трьом особам за розкрадання 1,7 млрд грн коштів банку», — повідомив Генпрокурор.

Він зазначив, що в зоні уваги слідства, зокрема укладання завідомо збиткових для «Дельта банку» договорів, за якими 150 млн доларів були перераховані зловмисниками на підконтрольні підприємства.

«Родзинка банкірів — виведення грошей на ТОВ «Бонні і Клайд» з подальшою втечею всіх аферистів за кордон», — додав Луценко.