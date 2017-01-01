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Перевірка декларацій

ГПУ ініціювала проведення документальних позапланових перевірок щодо 29 народних депутатів

Генеральною прокуратурою України під час опрацювання е-декларацій народних депутатів України встановлено факти невідповідності між задекларованими коштами та офіційно отриманими доходами декларантів, з яких сплачено податки та обов’язкові платежі відповідно до вимог Податкового кодексу України. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

«Так, відповідно до наявної інформації, один з народних обранців у період з 2001 по 2016 роки отримав дохід у сумі 600 тис. грн. Втім, за даними електронної декларації за 2015 рік, останньому належать кошти у розмірі майже 22 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Враховуючи, що такі випадки непоодинокі, та з метою встановлення легальності походження задекларованих коштів, а також повноти сплати декларантами та їхніми податковими агентами належних сум податків до бюджету, Генеральною прокуратурою України перед Державною фіскальною службою України ініційовано проведення документальних позапланових перевірок із зазначених питань щодо 29 народних депутатів України.

Робота на даному напрямку триває.