ГПУ взялася за пістолет Пашинського, яким його нагородив Аваков



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Пашинський

Політик проходить у кримінальному провадженні за статею хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї

Генеральна прокуратура України одержала дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що стали підставою видачі дозволу на зберігання народному депутату («Народний фронт») Сергію Пашинському нагородної зброї - пістолета Glock-19.

Як стало відомо «Главкому», про свідчить ухвала Печерського райсуду від 13 березня.

Прокурори також перевірять проведення з нардепом інструктажів при використанні, поводженні вогнепальної зброї.

Як відомо, 28 березня 2014 року голова МВС Арсен Аваков підписав наказ про нагородження Сергія Пашинського пістолетом Glock-19 калібру 9 міліметрів. На момент нагородження останнй очолював Адміністрацію Президента.

Як повідомляв «Главком», 31 грудня 2016 року в лісі біля одного із сіл Васильківського району Київської області Пашинський вистрелив у ногу місцевому жителю В’ячеславу Хімікусу. Під час конфлікту депутат вистрілив йому в стегно з пістолета Glock 19 калібром 9мм.

Сам Пашинський отримав удар пляшкою по голові. Депутат заявляє, що нападником був саме Хімікус, а той, у свою чергу, стверджує інше.

Спочатку нардеп стверджував, що стріляв знизу з метою самооборони, оскільки був збитий з ніг. 13 січня, у день перехресного допиту опоненти повідомили, що Пашинський змінив свідчення і заявив, що стріляв зверху.