ГПУ залучила до справи Єфремова ще чотирьох обвинувачів

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Олександр Єфремов

Погоджувальне засідання у справі екс-регіонала відбудеться завтра

У справі колишнього регіонала Олександра Єфремова, якого підозрюють у державній зраді та скоєнні ще декількох злочинів, суд додав ще чотирьох прокурорів Генпрокуратури України. Про це повідомляє Громадське.

Суд долучив до справи відповідну ухвалу, яка надійшла від заступника генпрокурора України про додання до процесу ще чотирьох обвинувачів: Кожуховського, Тридуба, Чернова та Дубовика.

Сам Єфремов не був проти долучення до процесу представників ГПУ.

«Мені все одно, хоч всю генпрокуратуру сюди нехай перевезуть», — сказав він.

Саме погоджувальне засідання, яке було призначено на восьме лютого, було перенесено через те, що на нього не прийшли адвокати Єфремова.

При цьому, тільки один захисник екс-регіонала Олександр Лисак направив до суду клопотання, в якому пояснив, що 7-8 лютого адвокати не зможуть бути присутніми в Старобільську, оскільки зайняті в інших кримінальних і цивільних справах.

Суд постановив перенести погоджувальне засідання на 9 лютого.

Нагадаємо, що Олександра Єфремова звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (організація та сприяння терористичній організації), ч. 3 ст. 110 (зазіхання на територіальну цілісність і державний суверенітет України), ч. 3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 (захоплення державної будівлі) Кримінального кодексу України. 4 січня обвинувальний акт відправили до суду.

Як відомо, Олександра Єфремова було затримано 30 липня 2016 року. ГПУ оголосила йому підозру за трьома статтями, в т.ч. у скоєнні умисних дій з метою зміни територіальних меж України, а також сприянні створенню терористичної організації «ЛНР». 7 серпня у цій справі було затримано колишнього народного депутата від Партії регіонів Володимира Медяника.