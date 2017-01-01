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    ГПУ затримала на хабарі директора одного з держпідприємств

    • Сьогодні, 12:25
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    <p>&nbsp;Сума неправомірної вигоди була вилучена в ході огляду місця події.</p>
    Фото: Львівські новини

     Сума неправомірної вигоди була вилучена в ході огляду місця події.

    Вирішується питання про вручення підозри

    Директора одного з державних підприємств затримали на хабарі за надання в оренду майна Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Про це повідомляє пресс-служба Генеральної прокуратури України.

    «Встановлено, що протягом березня-квітня 2017 зазначений директор вимагав у підприємця неправомірну вигоду за надання в оренду без укладання відповідних договорів, державного майна Міністерства енергетики та вугільної промисловості України», - йдеться в повідомленні.

    Директора затримали у службовому кабінеті при отриманні хабара у розмірі 30 тисяч гривень.

    Сума неправомірної вигоди була вилучена в ході огляду місця події.

    На даний момент вирішується питання про вручення підозри по 3 ч. ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з відстороненням від посади.

    Директора одного з державних підприємств затримали на хабарі за надання в оренду майна Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Про це повідомляє пресс-служба Генеральної прокуратури України. "Встановлено, що протягом березня-квітня 2017 зазначений директор вимагав у підприємця неправомірну вигоду за надання в оренду без укладання відповідних договорів, державного майна Міністерства енергетики та вугільної промисловості України", - йдеться в повідомленні. Повідомляється, що директора затримали у службовому кабінеті при отриманні хабара у розмірі 30 тисяч гривень. Сума неправомірної вигоди була вилучена в ході огляду місця події. На даний момент вирішується питання про вручення підозри по 3 ч. ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з відстороненням від посади.
    Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/gpu-zaderzhala-direktora-odnogo-gosudarstvennyh-1492764861.html
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