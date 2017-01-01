ГПУ затримала на хабарі директора одного з держпідприємств

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Фото: Львівські новини Сума неправомірної вигоди була вилучена в ході огляду місця події.

Вирішується питання про вручення підозри

Директора одного з державних підприємств затримали на хабарі за надання в оренду майна Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Про це повідомляє пресс-служба Генеральної прокуратури України.

«Встановлено, що протягом березня-квітня 2017 зазначений директор вимагав у підприємця неправомірну вигоду за надання в оренду без укладання відповідних договорів, державного майна Міністерства енергетики та вугільної промисловості України», - йдеться в повідомленні.

Директора затримали у службовому кабінеті при отриманні хабара у розмірі 30 тисяч гривень.

Сума неправомірної вигоди була вилучена в ході огляду місця події.

На даний момент вирішується питання про вручення підозри по 3 ч. ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) КК України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з відстороненням від посади.