ГПУ завершила досудове розслідування у справі екс-міністра Клименка

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Екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко

Наразі підозрюваному та його захисникам повідомлено про відкриття матеріалів досудового розслідування

Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

«Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-міністра доходів і зборів у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації); ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення); ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України», - йдеться в повідомленні.

Наразі підозрюваному та його захисникам повідомлено про відкриття матеріалів досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст. 290 КПК України.

Нагадаємо, Клименка викликали на допит на 21 квітня як підозрюваного для участі у здійсненні слідчих та процесуальних дій.

Раніше Голосіївський райсуд Києва надав дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування (заочного) щодо Клименка.

Як повідомляв генпрокурор Юрій Луценко, Клименко «у період квітня 2012 - вересня 2013 року, обіймаючи посаду голови ДПСУ (міністра доходів і зборів), у складі створеної і очолюваної Януковичем В.Ф, злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану і злочинної схеми заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму 3,166 млрд грн, шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств, в особливо великому розмірі, які були розподілені між учасниками злочинної організації».

На початку лютого цього року Апеляційний суд Києва заочно заарештував Клименка.