ГПУ звільнила п'ять прокурорів за брехню в деклараціях. Хоча Луценко нарахував аж 46



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Реальні показники у рази не співпалають з тим, що наговорив генпрокурор у Верховній Раді

Протягом 2017 року з лав прокуратури було звільнено п'ять працівників через внесення недостовірних відомостей в електронні декларації.

Про йдеться у відповіді Генпрокуратури від 31 травня на запит «Главкома».

Зокрема, посади втратили прокурор Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області О. Момотюк, заступник прокурора Львівської області О. Гладкіх, заступник прокурора Кіровоградської області В. Приходько, старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління ГПУ Д. Сус, перший заступник керівника Уманської місцевої прокуратури Черкаської області Р. Резнік.

(для перегляду документа натисніть на зображення)

Водночас 24 травня Генеральний прокурор України Юрій Луценко з трибуни Верхвоної Ради заявив, що у 2017 році за недоброчесність і недостовірні дані, подані в електронних деклараціях, звільнено 46 прокурорів.

Він наголосив, що у грудні минулого року спеціально створеною комісією, у якій шість із семи посад обійняли представники громадських організацій, у відкритому конкурсі обрали нового керівника та працівників Генеральної інспекції ГПУ, «яка повинна вичищати бруд, зрадників та корупціонерів із цього відомства».