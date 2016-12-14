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    Грандіозна крадіжка у Лондоні: злодії поцупили книги да Вінчі, Галілея, Коперніка і Ньютона на 2 млн фунтів

    • Сьогодні, 17:41
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    Зі сховища викрадено понад 160 старовинних книг

    Зі сховища біля аеропорту Хітроу злодії вкрали понад 160 книг 15-16 століть на рекордну суму в два мільйони фунтів стерлінгів, в тому числі видання Коперника.

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    Про це повідомляє Daily Mail.

    «Банда злодіїв вкрала антикварні книги вартістю понад 2 млн фунтів стерлінгів, зламавши складну систему захисту і пробравшись через дах у склад (де зберігалися книги - ред.)», - йдеться в повідомленні.

    Відомо, що троє грабіжників просвердлили отвори у вікнах з посиленого склопластику і на 12-метрових мотузках спустилися в обладнане датчиками руху сховище, де книги очікували відвантаження та відправки до США.

     

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    Як зазначається, серед вкрадених книг була робота Коперника 1543 року «Про обертання небесних сфер», книги Галілея, Ньютона, Леонардо да Вінчі, а також видання 1569 року «Божественної комедії» Данте.

    Експерти вважають, що книги були вкрадені під замовлення певного колекціонера, бо «їх неможливо буде продати жодному з сумлінних дилерів чи аукціонних домів».

     

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