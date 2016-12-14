Грандіозна крадіжка у Лондоні: злодії поцупили книги да Вінчі, Галілея, Коперніка і Ньютона на 2 млн фунтів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зі сховища викрадено понад 160 старовинних книг

Зі сховища біля аеропорту Хітроу злодії вкрали понад 160 книг 15-16 століть на рекордну суму в два мільйони фунтів стерлінгів, в тому числі видання Коперника.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Банда злодіїв вкрала антикварні книги вартістю понад 2 млн фунтів стерлінгів, зламавши складну систему захисту і пробравшись через дах у склад (де зберігалися книги - ред.)», - йдеться в повідомленні.

Відомо, що троє грабіжників просвердлили отвори у вікнах з посиленого склопластику і на 12-метрових мотузках спустилися в обладнане датчиками руху сховище, де книги очікували відвантаження та відправки до США.

Як зазначається, серед вкрадених книг була робота Коперника 1543 року «Про обертання небесних сфер», книги Галілея, Ньютона, Леонардо да Вінчі, а також видання 1569 року «Божественної комедії» Данте.

Експерти вважають, що книги були вкрадені під замовлення певного колекціонера, бо «їх неможливо буде продати жодному з сумлінних дилерів чи аукціонних домів».