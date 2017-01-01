Грецькі поліцейські перехопили вісім посилок, начинені вибухівкою та адресовані політикам ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інциденти сталися напередодні відновлення переговорів між Грецією та європейськими кредиторами

Поліція Греції виявила на пошті в Афінах вісім посилок, в яких може перебувати вибухова речовина. Посилки були адресовані європейським чиновникам.

Про це повідомляє в ніч на вівторок, 21 березня, Deutsche Welle, посилаючись на AFP.

«Поліція Греції виявила на пошті в Афінах вісім посилок, в яких може перебувати вибухова речовина. Як заявив представник поліції, посилки були адресовані «чиновникам в європейських країнах». У посилках було виявлено вибуховий механізм, схожий на той, що був всередині присланої з Греції посилки, що вибухнула в руках співробітниці в офісі Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Парижі 16 березня. В результаті вибуху жінка отримала легкі травми рук та обличчя», - йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомлялося раніше, 15 березня, посилка з вибуховою речовиною була виявлена у федеральному міністерстві фінансів ФРН в Берліні.

Передбачається, що відправником двох посилок в Париж і Берлін була грецька левоекстремістьска організація «Змова вогняних осередків», яка виникла не пізніше 2008 року. Її учасники звинувачуються в організації численних підпалів і вибухів.

Нинішні інциденти сталися напередодні відновлення переговорів між Грецією та європейськими кредиторами. В даний час існують розбіжності з приводу надання Греції останнього грошового траншу в рамках 3-го пакету фінансової допомоги обсягом у 86 млрд євро, який був наданий Афінам в 2015 році.