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    Greenpeace розмістив на Ейфелевій вежі банер проти Ле Пен

    • Сьогодні, 12:59
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    <span>Акція Greenpeace пройшла в останній день агітації</span>
    Фото: greenpeacefr / Twitte
    Акція Greenpeace пройшла в останній день агітації

    Активісти Greenpeace вивісили на Ейфелевій вежі банер проти кандидата в президенти Франції

    Активісти Greenpeace вивісили на Ейфелевій вежі банер проти кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен. На ньому написано гасло «Свобода, рівність, братерство» та  присутній хештег «чини опір».

    «Ми хотіли сказати, що ми проти зростання націоналізму і авторитаризму у Франції і в інших країнах. Це наш спосіб нагадати всім, що всі вони повинні мобілізуватися для захисту цих цінностей - свободи, рівності та братерства», - сказав керівник групи у Франції Жан-Франсуа Джуліярд.

    Нагадаємо, другий тур президентських виборів у Франції відбудеться 7 травня.

    За інформацією «Главкома», букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона. 

    Джерело: Reuters

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