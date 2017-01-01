Greenpeace розмістив на Ейфелевій вежі банер проти Ле Пен

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Фото: greenpeacefr / Twitte Акція Greenpeace пройшла в останній день агітації

Активісти Greenpeace вивісили на Ейфелевій вежі банер проти кандидата в президенти Франції

Активісти Greenpeace вивісили на Ейфелевій вежі банер проти кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен. На ньому написано гасло «Свобода, рівність, братерство» та присутній хештег «чини опір».

«Ми хотіли сказати, що ми проти зростання націоналізму і авторитаризму у Франції і в інших країнах. Це наш спосіб нагадати всім, що всі вони повинні мобілізуватися для захисту цих цінностей - свободи, рівності та братерства», - сказав керівник групи у Франції Жан-Франсуа Джуліярд.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів у Франції відбудеться 7 травня.

За інформацією «Главкома», букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона.

Джерело: Reuters