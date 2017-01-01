Грицак навів статистику втрат СБУ на Донбасі

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Загалом 19 співробітників загинули за час війни на сході України

За час проведення бойових дій на сході України загинули 19 працівників Служби безпеки України, більше ніж сто зазнали поранень. Про це повідомив повідомив глава СБУ Василь Грицак під час урочистих заходів у Києві, присвячених 25-річчю створення Академії СБУ.

«На жаль, війна забрала багато життів із числа працівників СБУ. Загалом 19 співробітників загинули за час війни на сході нашої країни під час виконання бойових завдань. Більше ніж сто дістали поранень», - сказав він.

Як повідомлялося, за минулий рік у боях в зоні проведення АТО загинуло понад дві тисячі українських військових.

Всього за весь час війни полягло понад 2,5 тисячі солдатів та 7,5 тисяч цивільного населення.

Джерело: Інтерфакс-Україна