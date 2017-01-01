Грицак назвав основну версію загибелі полковника СБУ в Маріуполі

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Василь Грицак

За словами Грицака, Олександр Хараберюша був одним з найкращих контррозвідників в Україні

В СБУ упевнені, що вбивство полковника Олександра Хараберюша пов'язано з його професійною діяльністю. За словами Грицака, Хараберюша був одним з найкращих контррозвідників в Україні. «Для Служби безпеки України справа честі знайти тих, хто вчинив теракт проти нашого співробітника», - про це сказав Голова СБУ Василь Грицак під час спілкування з пресою у Маріуполі на Старокримському кладовищі.

Основна версія - вбивство полковника СБ України Олександра Хараберюша пов'язано з його професійною діяльністю.

«У нас є версії, у нас є підозрювані», - наголосив очільник спецслужби.

За словами Грицака, Олександр був одним з найкращих контррозвідників в Україні.

«Коли ми доповіли Президенту про заслуги цього полковника, він прийняв однозначне рішення - нагородити Хараберюша орденом «За мужність» першого ступеня»,- наголосив голова СБУ. Ця нагорода була вручена батьку загиблого.

Як повідомлялося, близько 9 ранку 31 березня 2017 року в центрі Маріуполя Донецької області підірвали автомобіль. Пізніше стало відомо, що в машині перебував співробітник Служби безпеки України полковник Олександр Хараберюш, який в результаті вибуху загинув.