Грицак назвав політичні проекти, створення яких профінансувала Росія

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У СБУ також назвали імена можливих організаторів антиукраїнської діяльності в країні

Російська Федерація фінансує створення в Україні політичних проектів, які підтримують ідею федералізації. Про це під час брифінгу заявив голова СБУ Василь Грицак.

«Росія змінили тактику, вони почали фінансувати політичну активність в нашій державі. Одна з цілей - прихована федералізація», - зазначив Грицак.

Грицак заявив, що мова йде про такі регіональні проекти як «Закарпатський край», «Одеса за порто-франко», «Соціальне Запоріжжя», «Слобожанщина», «Громадська рада Дніпропетровщини», «Бессарабська республіка «Буджак», «Галичина» - Львівська область.

При цьому в СБУ є дані, що організаторами цієї діяльності на території України були помічник колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника Антон Кузьменко, екс-головний редактор запорізького відділення проросійського інформагентства «Новий регіон» Павло Золотарьов і учасники проекту «Українська федерація», ініційованого громадським рухом Віктора Медведчука «Український вибір».

За словами глави СБУ, ці люди отримували вказівки та фінансування від російських кураторів для впливу на обласні ради, аби ті зверталися до президента й інший керівників держави з проханням надати особливий статус регіонам, створити вільні економічні зони, укласти договори про розподіл повноважень, зробити посаду губернатора вибірною.

Раніше глава СБУ заявив, що законопроекти про статус російської мови проштовхують російські спецслужби.