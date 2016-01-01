Грицак прокоментував нічний візит Порошенка до СБУ: у нас дуже смачна кава

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Президент приїхав, бо виникла необхідність поспілкуватися, зазначив Грицак

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Президент України Петро Порошенко проїжджав повз СБУ і заїхав поспілкуватися, адже виникла нагальна потреба цього. Так голова Служби безпеки України Василь Грицак в ефірі ток-шоуHard Talkна телеканалі112 Українапрокоментував візит голови держави до відомства.

«По-перше, у нас дуже смачна кава. З іншого боку, чому президент не може заїхати в СБУ? Приїхав, подивився, чи працює Служба безпеки несподівано», - сказав Грицак.

Він зазначив, що сам завчасно не знав про візит Порошенка.

«Перевірив караули (президент, - ред.). До речі, наші караули в одній ситуації не найкраще попрацювали, за це президент мене покритикував. А якщо серйозно, то виникла нагальна необхідність поспілкуватися, він якраз проїжджав повз Служби, от і заїхав. Я не бачу в цьому нічого крамольного», - зазначив голова СБУ.

При цьому Грицак не підтвердив і не спростував присутність заступника голови фракції Блоку Петра Порошенка Ігоря Кононенко.

Нагадаємо, про те, що Порошенко і Кононенко приїжджали вночі в СБУ, повідомив 21 грудня журналіст Михайло Ткач у Facebook.