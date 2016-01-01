Грицак розказав, для чого насправді ФСБшники «ловлять» «кримських диверсантів»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото EPA/UPG Василь Грицак

За словами Грицака, Росія вже фактично повернулася у часи Сталіна та Брежнєва

За усіма незаконними затриманнями у Криму «українських диверсантів» російська влада приховує повний провал у соціальній політиці на півострові, відволікаючи людей власноруч створеними страшилками від справжніх життєвих проблем. Паралельно вона намагається створити привід для потенційних атак на міфічні «табори терористів» у Херсонській області. Таку думку висловив глава Служби безпеки України Василь Грицак, повідомляє «Укрінформ».

За словами Грицака, Росія вже фактично повернулася у часи Сталіна та Брежнєва, «коли все робилося за рознарядкою». «Для зменшення невдоволення людей призначають «цапів-відбувайлів» - когось корупціонером, когось шпигуном або терористом. А у російських судів уже готові папірці з рішеннями, які потрібні їхнім спецслужбам», - сказав він.

Глава СБУ також зазначив, що відомство працює у правовому полі демократичної держави. «Просто порівняйте рівень операції із затримання СБУ двох військовослужбовців-зрадників на адмінкордоні з Кримом та брутальні захоплення росіянами фейкових диверсантів на півострові», - додав він.

Як раніше повідомлялось, Грицак також заявив, що у глобальних планах Кремля - дестабілізація ситуації не тільки в Україні, але й у Білорусі, Молдові, Польщі, Словаччині, та, у так званій, «старій Європі».