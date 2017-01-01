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    Грицак розповів про рішення СБУ щодо при'їзду російської співачки на «Євробачення»

    • Сьогодні, 11:45
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    Глава СБУ зазначив, що є ще багато часу до травня

    Служба безпеки України поки що не прийняла рішення про заборону в'їзду російській співачці Юлії Самойловій на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2017», фінал якого відбудеться у Києві в травні.

    Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак журналістам у п'ятницю.

    «Станом на цю хвилину рішення про заборону в’їзду співачки з Росії (Юлії Самойлової. – Ред.) поки що не прийнято. У нас ще є багато часу до травня», – сказав він.

    Нагадаємо, за рішенням «Первого канала» співачка з інвалідністю Юлія Самойлова має намір представити Росію на пісенному конкурсі «Євробачення-2017», який відбудеться в столиці України в середині травня цього року. Однак участь росіянки у конкурсі наразі під питанням. 

    Влітку 2015 року вона взяла участь у концерті в Керчі, порушивши закони України, оскільки дісталася до Криму в обхід кордонів України. Втім, за словами прес-секретаря СБУ Олени Гітлянської, Служба нині вирішує, чи дозволяти Самойловій в'їжджати в Україну.

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