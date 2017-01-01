Грицак розповів про рішення СБУ щодо при'їзду російської співачки на «Євробачення»

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Глава СБУ зазначив, що є ще багато часу до травня

Служба безпеки України поки що не прийняла рішення про заборону в'їзду російській співачці Юлії Самойловій на міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2017», фінал якого відбудеться у Києві в травні.

Про це повідомив голова СБУ Василь Грицак журналістам у п'ятницю.

«Станом на цю хвилину рішення про заборону в’їзду співачки з Росії (Юлії Самойлової. – Ред.) поки що не прийнято. У нас ще є багато часу до травня», – сказав він.

Нагадаємо, за рішенням «Первого канала» співачка з інвалідністю Юлія Самойлова має намір представити Росію на пісенному конкурсі «Євробачення-2017», який відбудеться в столиці України в середині травня цього року. Однак участь росіянки у конкурсі наразі під питанням.

Влітку 2015 року вона взяла участь у концерті в Керчі, порушивши закони України, оскільки дісталася до Криму в обхід кордонів України. Втім, за словами прес-секретаря СБУ Олени Гітлянської, Служба нині вирішує, чи дозволяти Самойловій в'їжджати в Україну.