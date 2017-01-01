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    Грицак заявив про готовність піти у відставку

    • Сьогодні, 11:37
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    Василь Грицак
    Василь Грицак

    Грицак каже, що з ним ніхто не говорив на цю тему

    Глава Служби безпеки України Василь Грицак заявляє, що готовий піти у відставку, але з ним на цю тему ніхто не спілкувався. Про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

    «Зі мною на цю тему ніхто не говорив...» – зазначив Грицак, розповідаючи про свою можливу відставку.

    Раніше Грицак на прес-конференції повідомляв, що російські спецслужби за допомогою соратників екс-президента України Віктора Януковича – екс-нардепів від Партії регіонів Андрія Клюєва та Володимира Олійника, а також лідерів «Антимайдану» – намагалися провести в українських містах акцію з дискредитації президента Петра Порошенка – «цукеркові бунти» у магазинах Roshen.

    Крім того, він повідомляв про введення агентів спецслужб Росії у патріотичне середовище України.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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