Грицак заявив про готовність піти у відставку

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Василь Грицак

Грицак каже, що з ним ніхто не говорив на цю тему

Глава Служби безпеки України Василь Грицак заявляє, що готовий піти у відставку, але з ним на цю тему ніхто не спілкувався. Про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

«Зі мною на цю тему ніхто не говорив...» – зазначив Грицак, розповідаючи про свою можливу відставку.

Раніше Грицак на прес-конференції повідомляв, що російські спецслужби за допомогою соратників екс-президента України Віктора Януковича – екс-нардепів від Партії регіонів Андрія Клюєва та Володимира Олійника, а також лідерів «Антимайдану» – намагалися провести в українських містах акцію з дискредитації президента Петра Порошенка – «цукеркові бунти» у магазинах Roshen.

Крім того, він повідомляв про введення агентів спецслужб Росії у патріотичне середовище України.

Джерело: Інтерфакс-Україна