Гримаси децентралізації: експерт поскаржився на Гройсмана, який забрав гроші у місцевих громад

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Анатолій Ткачук

Уряд пішов проти своєї ідеології – Анатолій Ткачук

Якщо гроші об’єднаних територіальних громад лежать на депозитах, а не використовуються, в уряду виникає бажання їх забрати. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук.

За словами експерта, уряд вже таким чином змінив правила фінансування територіальних громад. Це відбувається через нецільове використання виділених коштів, або взагалі через їх невикористання. «Мінфін постійно показує: в місцевому самоврядуванні забагато грошей, які лежать на депозитах, а публічні кошти не можуть лежати на депозитах, вони мають крутитися. Тому в бюджеті-2017 частину грошей із самоврядування забрали», - зазначив Ткачук.

За словами експерта, зараз пропонується лише залишити кошти на зарплату освітнім працівникам, а решту витрат громади фінансувати лише за рахунок місцевого бюджету. «З точки зору стратегії це правильно. Але з іншого боку, ми сказали, що встановили правила, і ці правила мають бути стабільними протягом певного часу. Уряд пішов проти своєї ідеології, і правила змінили», - зазначив Ткачук.

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