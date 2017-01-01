Гримчак: терористи навмисно руйнують водогін, який подає воду в окупований Луганськ

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Попаснянський водоканал

Заступник міністра припускає, що окупанти хочуть звинуватити Україну в тому, що водопостачання на Луганськ не відбувається

Бойовики навмисно руйнують водогін, який постачає водою окупований Луганськ.

Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України Юрій Гримчак.

«В нас є проблема, наприклад, по Попаснянському водоканалу, який подає воду: то останнє, що ми у себе в міністерстві дивилися, то це – цілеспрямоване руйнування водогону, який подає воду на територію Луганська. На нашій території, яку ми контролюємо, від насосної станції просто його руйнують. Таке враження, що вони хочуть його зруйнувати і звинуватити Україну в тому, що поставка води на Луганськ не відбувається», – сказав Гримчак.

Нагадаємо, з 25 квітня через борги було припинено подачу електроенергії для потреб Попаснянського водоканалу.