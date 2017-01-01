Гриневич стверджує, що закон про освіту врегулює питання шкільних внесків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лілія Гриневич

Міністр освіти сподівається, що ВР прийме закон вже навесні

Положення «про прозорий облік усіх грошових надходжень та витрат шкіл» Закону України «Про освіту» дозволить врегульовувати проблеми із шкільними внесками батьків. Обов’язок оприлюднювати на сайті усі бюджетні надходження закладу, а також гроші, які платять батьки, дасть можливість контролю за ресурсами.

Про це під час спілкування з батьками на Всеукраїнській конференції «Батьки – школа – влада: проблеми взаємодії та перспективи співпраці» повідомила міністр освіти Лілія Гриневич, повідомляє Урядовий портал.

«Для того, щоб МОН почало розробляти підзаконні акти, які унормовуватимуть питання із грошовими шкільними внесками батьків, потрібно, щоб парламент проголосував за закон «Про освіту», адже зараз усі благодійні внески збираються в межах чинного закону «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Фактично їх використання не відслідковується і не регулюється», - наголосила Гриневич.

Профільний міністр вважає, що вже навесні ЗУ «Про освіту» внесуть в парламент та приймуть у другому читанні.