Гринів задекларував будинок, землю під Києвом та стародруки

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Ігор Гринів Фото: Главком

На основному місці роботи у Верховній Раді Гринів отримав за рік 134 тис. 515 грн. зарплати

Голова фракції «Блок Петра Порошенка»у Верховній Раді Ігор Гринів володіє житловим будинком площею 577,80 кв. м і трьома земельними ділянками загальною площею 6440 кв. м у селі Таценки Обухівського району Київської області, свідчить електронна декларація про його майно і доходи за 2016 рік.

У власності дружини політика Оксани Гринів перебуває квартира у Києві площею 145,5 кв. м.

І.Гринів зареєстрував у декларації чотири картини українських художників Івана Труша, три картини Алекса Новаківського і по картині Михайла Бойчука та Олександра Архипенка. У бібліотеці народного депутата - книги «Апостол» 1574 року видання (Львів) і «Біблія» 1581 року (Острог). Крім того, він разом з дружиною володіє кількома іконами XIV-XVII століть.

У розділі е-декларації «Ювелірні вироби» Гринів задекларував годинник Patrimony.

У власності лідера фракції - автомобілі Lexus RX 400 2006 р.в. і LEXUS RX 330 2004 р.в., що перебуває у викраденні в угоні. У подружжя І.Гриніва - автомобіль BMW X1 2010 р.в., а у сина - Audi Q7 2015 р.в.

На основному місці роботи у Верховній Раді Гринів отримав за рік 134 тис. 515 грн. зарплати, а за фінансування витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю – 169 тис. 871 грн.

Гринів зберігає готівковими коштами $140 тис, а на банківських рахунках у нього перебуває 844 тис. 279 грн. Відповідно до декларації І.Гриніва за 2015 рік, на його банківських рахунках роком раніше перебувало 300 тис. 00 грн.

У дружини політика, згідно з декларацією, $20 тис. готівкових коштів, а на банківських рахунках – 244 тис. 579 грн.