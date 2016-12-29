Гривня на міжбанку продовжує падіння: вже 27,7 за долар

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Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,3242/29,4811 грн/євро

У п'ятницю, 13 січня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,55/27,70 грн/долар.

Про це повідомив дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,3242/29,4811 грн/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4503/0,4530 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 27,6699 грн/долар, учасники ринку до цього часу уклали 68 угод на суму 25,46 мільйона доларів.

Нагадаємо, Національний банк України для підтримки гривні проведе аукціон з продажу валюти в обсязі до 100 мільйонів доларів сьогодні, 13 січня.