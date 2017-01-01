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    Гривня стане найстабільнішою валютою в 2017 році - Bloomberg

    • Сьогодні, 18:03
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    Українська гривня
    Українська гривня

    Аналітики називають інфляцію одним з головних факторів ризику для економіки України

    Волатильність гривні в 2017 році прогнозується на рівні 0,6%. Такі дані наведені в огляді аналітиків Bloomberg.

    Таким чином, згідно з прогнозами, цього року українська валюта буде найстабільнішою у світі.

    За підрахунками аналітиків, інфляція в Україні у 2017 році буде коливатися в межах 10%, що є одним з головних факторів ризику для економіки країни.

    В цілому коефіцієнт ризику для України в 2017 році буде досить високим – 21,5%.

    Найменші коефіцієнти ризику для країн цього року у Норвегії (96,5), Гонконгу (93,7), Швейцарії (95,8), Сінгапуру (90,0). 84,6 – в Ізраїлю, 91,6 – у Данії, 94,0 – у Швеції, 92,3 – у Німеччині. Коефіцієнт ризику для США в 2017 році складе 73,2. У Росії даний показник прогнозують на рівні 60,6.

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    Джерело: 112 Україна

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