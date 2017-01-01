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    Громадську раду при міністерстві окупованих територій обирали з бійкою

    • Сьогодні, 07:54
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    Кандидати побились через кількість членів в цій громадській раді

    Під час обрання громадської ради при Міністерстві з питань окупованих територій побились кандидати до установчих зборів.

    Про це Громадському повідомила учасниця установчих зборів — юристка благодійного фонду «Право на захист» — Олена Виноградова.

    Кандидати побились через кількість членів в цій громадській раді. У постанові міністерства вказано про те, що повинно бути не більше 35 членів такої ради, але частина кандидатів вирішила, що це рекомендаційне рішення, і членами насправді можуть бути всі.

    Коли голова установчих зборів Людмила Чайковська-Додонова сказала, що не піде на таку пропозицію, в залі це викликало обурення і почалась бійка.

    В установчих зборах беруть участь понад 100 громадських організацій.

    До складу Громадської ради при Міністерстві можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність та в статуті (положенні) яких передбачені завдання та визначені цілі, що стосуються питань, пов’язаних з окупованою територією, гуманітарною допомогою громадянам цих територій, захистом їхніх прав та іншим.

    Відео конфлікт виклала в мережу волонтер Валентина Варава. Жінка впевнена, що на збори прийшла група провокаторів, яка часто з’ясовує стосунки з кулаками. Варава взагалі жартома назвала інцидент - «громадське суспільство як воно є...».

    «Приходять організації, відомі постійними скандалами (і зв'язками з ригами та сепарами), приводять тітушок - і беруть криком та тиском. Приходять інші організації, які хочуть брати участь у громадській роботі, але навіть не дали собі труда вивчити документи, які регламентують роботу ГР - і перші легко обманули других. Треті організації, закликаючи залишитись в правовому полі, залишаються в меншості. Я відсьогодні абсолютно не маю сумнівів, що ГромРади у нинішньому вигляді - замкнене коло ідіотизму: проходять ті, хто більше приведе ГО масовки та хто кричить голосніше. Ну і хто без комплексів та виховання - першим починає бійку», - пояснила Варава.

    При цьому волонтер зізналась, що нормативні акти змінити можна, але чи потрібно це українському суспільству.


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