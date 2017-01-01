Громадську раду при міністерстві окупованих територій обирали з бійкою
- Сьогодні, 07:54
-
Розсилка
Кандидати побились через кількість членів в цій громадській раді
Під час обрання громадської ради при Міністерстві з питань окупованих територій побились кандидати до установчих зборів.
Про це Громадському повідомила учасниця установчих зборів — юристка благодійного фонду «Право на захист» — Олена Виноградова.
Кандидати побились через кількість членів в цій громадській раді. У постанові міністерства вказано про те, що повинно бути не більше 35 членів такої ради, але частина кандидатів вирішила, що це рекомендаційне рішення, і членами насправді можуть бути всі.
В установчих зборах беруть участь понад 100 громадських організацій.
До складу Громадської ради при Міністерстві можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність та в статуті (положенні) яких передбачені завдання та визначені цілі, що стосуються питань, пов’язаних з окупованою територією, гуманітарною допомогою громадянам цих територій, захистом їхніх прав та іншим.
Відео конфлікт виклала в мережу волонтер Валентина Варава. Жінка впевнена, що на збори прийшла група провокаторів, яка часто з’ясовує стосунки з кулаками. Варава взагалі жартома назвала інцидент - «громадське суспільство як воно є...».
«Приходять організації, відомі постійними скандалами (і зв'язками з ригами та сепарами), приводять тітушок - і беруть криком та тиском. Приходять інші організації, які хочуть брати участь у громадській роботі, але навіть не дали собі труда вивчити документи, які регламентують роботу ГР - і перші легко обманули других. Треті організації, закликаючи залишитись в правовому полі, залишаються в меншості. Я відсьогодні абсолютно не маю сумнівів, що ГромРади у нинішньому вигляді - замкнене коло ідіотизму: проходять ті, хто більше приведе ГО масовки та хто кричить голосніше. Ну і хто без комплексів та виховання - першим починає бійку», - пояснила Варава.
При цьому волонтер зізналась, що нормативні акти змінити можна, але чи потрібно це українському суспільству.