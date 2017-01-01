Громадську раду при міністерстві окупованих територій обирали з бійкою

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Кандидати побились через кількість членів в цій громадській раді

Під час обрання громадської ради при Міністерстві з питань окупованих територій побились кандидати до установчих зборів.

Про це Громадському повідомила учасниця установчих зборів — юристка благодійного фонду «Право на захист» — Олена Виноградова.

Кандидати побились через кількість членів в цій громадській раді. У постанові міністерства вказано про те, що повинно бути не більше 35 членів такої ради, але частина кандидатів вирішила, що це рекомендаційне рішення, і членами насправді можуть бути всі.

Коли голова установчих зборів Людмила Чайковська-Додонова сказала, що не піде на таку пропозицію, в залі це викликало обурення і почалась бійка.