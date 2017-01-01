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    Громадянин Франції намагався вивезти з України старовинні книги та статуетки

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    Громадянин Франції намагався вивезти з України старовинні книги та статуетки
    Фото: Держприкордонслужба
    Громадянин Франції намагався вивезти з України старовинні книги та статуетки

    В ході ретельної перевірки у француза було виявлено 32 іноземних друкованих видання датованих 1864-1923 роками

    У Львівській області у пункті пропуску «Краківець» прикордонники Мостиського загону затримали громадянина Франції, який намагався приховано перемістити через кордон друковану продукцію та предмети старовини.

    Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

    Зазначається, що під час проходження паспортного контролю був проведений поглиблений огляд автомобіля «Мерседес» французької реєстрації.

    «В ході ретельної перевірки під декоративною кришкою багажного відділення в ніші для запасного колеса було виявлено 32 іноземних друкованих видання датованих 1864-1923 роками, 1 альбом з гравюрами, а також статуетки та ваза, які можливо становлять історичну та культурну цінність», — сказано в повідомленні.

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    Громадянин Франції намагався вивезти з України старовинні книги та статуетки
    Громадянин Франції намагався вивезти з України старовинні книги та статуетки
    Громадянин Франції намагався вивезти з України старовинні книги та статуетки
    Громадянин Франції намагався вивезти з України старовинні книги та статуетки
    Громадянин Франції намагався вивезти з України старовинні книги та статуетки

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