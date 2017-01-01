Громадянин Киргизстану не причетний до теракту в Стамбулі

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Чоловік із відеозапису у Стамбулі, схожий на громадянина Киргизстану

Пі час теракту підприємець із Киргизстану не був у Туреччині

У Киргизстані заявили, що громадянин їхньої країни, ім’я і паспортні дані якого називали в турецьких та італійських засобах інформації і в соцмережах як імовірного нападника на нічний клуб у турецькому Стамбулі новорічної ночі, більше не є підозрюваним у цій справі.

Як повідомив Радіо Свобода речник Служби національною безпеки Киргизстану, чоловік на ім’я Яхіє Машрапов уже повернувся до країни і був допитаний і турецькими, і киргизстанськими правоохоронцями.

За словами речника Рахата Сулайманова, Яхіє Машрапов, підприємець із міста Кара-Суу, раніше у вівторок повернувся до Бішкека зі Стамбула за своїм паспортом, що є справжнім. Рейс літака, яким летів Машрапов, затримали на годину для його допиту турецькою поліцією, додав Сулайманов.

Сам Машрапов розповів киргизстанському агентству «Турмуш», що не має поняття, як його паспортна фотографія потрапила до соцмереж. За його словами, що підтверджуються штампами про перетин кордону, він у час теракту не був у Туреччині. Підприємець був у Стамбулі з 28 до 30 грудня, на новий рік був у Киргизстані, а потім знову прилетів до Стамбула вже вдень 1 січня і повернувся до Бішкека вже нині, 3 січня.

Ця фотографія привернула увагу, бо здавалася схожою на відеокадри невідомого чоловіка, зняті на центральній площі Таксім у Стамбулі і оприлюднені в інтернеті, які сприйняли як зображення нападника.

Угруповання «Ісламська держава», яке взяло на себе відповідальність за напад із 39 загиблими й майже 70 пораненими, часто використовує викрадені чи підроблені паспорти для своїх бойовиків.

У понеділок віце-прем’єр-міністр Туреччини Нуман Куртулмуш заявив, що розслідування наблизилося до того, щоб повністю ідентифікувати нападника. Але його досі шукають.

Раніше поліція Туреччини заарештувала 12 людей за підозрою в причетності до нападу на нічний клуб у Стамбулі в новорічну ніч. Пошук нападника триває. Турецькі ЗМІ з посиланням на свої джерела в поліції стверджують, що нападник міг бути з Узбекистану або Киргизії. Сьогодні поліція Туреччини затримала двох іноземців.

Нагадаємо, внаслідок нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинуло щонайменше 39 людей, 69 госпіталізовано. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera. Серед загиблих у теракті в нічному клубі в Стамбулі – 16 іноземців, додав міністр.

Серед загиблих немає громадян України. Повідомляється, що загинули громадяни Саудівської Аравії, Марокко, Лівану та Лівії. Представник МЗС Йорданії заявив що, внаслідок атаки загинуло троє громадян країни, четверо постраждали.

«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Стамбулі.