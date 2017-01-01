Громадянин Туреччини намагався нелегально вивезти з України левеня

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Знайдене левеня

Екзотичного звіра зловмисник заховав серед тисячі папуг

У міжнародному пункті пропуску «Чорноморський морський торгівельний порт» прикордонники Одеського загону спільно з працівниками митниці виявили левеня, якого намагалися незаконно вивезти за кордон.

Про це йдеться на сайті Дерприкордонслужби.

Під час оформлення на виїзд з України одного з теплоходів на прикордонний контроль прибув легковий автомобіль Fiat під керуванням громадянина Туреччини та з двома пасажирами.

Транспортний засіб перевозив 2 тисячі 245 папуг та чотирьох котів.

Під час проведення поглибленого огляду прикордонники серед тварин, яких іноземці перевозили з необхідними дозвільними документами, виявили заховане в багажному відділені за клітками з папугами під ковдрою, в спортивній сумці з особистими речами, левеня.

За попередніми даними, левеняті лише місяць від народження. Тварину намагались приховано вивезти до Туреччини.

За даним фактом проінформовано ветеринарну службу порту.

Наразі екзотичну тварину направили до Одеського зоопарку, а іноземця притягнуто до відповідальності за порушення законодавства.

До слова, нещодавно прикордонники Одеського загону виявили та затримали громадянина Туреччини, який перебував у міжнародному розшуку за підпал на території Німеччини.